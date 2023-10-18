إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا "في أسرع وقت ممكن"

طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامتهم، وفق ما أفادت القنصلية الإسرائيلية لدى اسطنبول وكالة فرانس برس الأربعاء، متحدّثة عن تزايد "التهديدات الإرهابية" لرعاياها في الخارج.



وقالت القنصلية: "رفعت حالة التأهب الأمني للمسافرين الإسرائيليين إلى تركيا إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى".



وتوازيا، حذّر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان رسمي من أنه "في ضوء التصاعد المستمر للتهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج (...) يجب على جميع الإسرائيليين المقيمين في تركيا مغادرتها في أسرع وقت ممكن".



ونظمت تظاهرات مساء الثلاثاء أمام القنصلية الإسرائيلية لدى اسطنبول وأمام السفارة لدى أنقرة عقب الهجوم على مستشفى في قطاع غزة.