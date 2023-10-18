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إلقاء زجاجتين حارقتين على كنيس في برلين ولا أضرار

إلقاء زجاجتين حارقتين على كنيس في برلين ولا أضرار



ألقيت زجاجتان حارقتان على كنيس يهودي في برلين في وقت مبكر الأربعاء من دون وقوع أضرار، كما أعلنت الشرطة.



وقالت الشرطة في بيان إن "شخصين مجهولي الهوية وصلا سيرا على الأقدام وألقيا زجاجتين مشتعلتين مملوءتين بسائل باتجاه الكنيس في شارع برونينشتراسه"التجاري والسكني.