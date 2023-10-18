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بوتين يصف قصف المستشفى في غزة بأنه "مأساة"

أخبار دولية
2023-10-18 | 06:24
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بوتين يصف قصف المستشفى في غزة بأنه &quot;مأساة&quot;
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بوتين يصف قصف المستشفى في غزة بأنه "مأساة"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة رسمية الى الصين أن قصف مستشفى في غزة الذي أوقع مئات القتلى "مأساة" معربا عن أمله في انهاء النزاع بين حماس واسرائيل سريعا.
     
وقال بوتين في مؤتمر صحافي: "إنه حدث رهيب، مئات القتلى والجرحى. إنها كارثة إنسانية، آمل فعليا ان يشكل ذلك إشارة تدل على أنه يجب وقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".

أخبار دولية

بوتين

المستشفى

غزة

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