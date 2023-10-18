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عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة

تواصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتنسيق وجهات النظر بشأن جرائم إسرائيل قبل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة.



وكشف عبد اللهيان عن اتفاقه مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة.