قطر توقع اتفاقين مع "شل" لمدة 27 عاما لتوريد الغاز المسال

وافقت قطر على إمداد شركة شل البريطانية بالغاز الطبيعي لمدة 27 عاما، حسبما أعلنت شركة الطاقة المملوكة للدولة القطرية في بيان الأربعاء.



وقالت "قطر للطاقة" في بيانها إن "شركتين تابعتين لكل من قطر للطاقة وشل وقعتا اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3,5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى هولندا".



وأضافت أنه بموجب الاتفاقين "سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال غيت (Gate) للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتباراً من 2026 ولمدة 27 عاماً".



وأوضحت أنه "سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل واللتين تمتلكان حصصاً في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي".



وكانت "شل" توصلت في تشرين الأول من العام الماضي، إلى اتفاق مع "قطر للطاقة" للحصول على حصة تبلغ 9,4 بالمئة في مشروع حقل الشمال والجنوب في قطر، وهي المرحلة الثانية من توسيع الحقل.



وفي تموز من العام نفسه، استحوذت شل أيضًا على حصة قدرها 6,25 بالمئة في المرحلة الأولى من التوسعة، في حقل الشمال الشرقي.



ويفترض أن تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى روتردام في 2026.