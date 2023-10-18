بوتين: تسلم أوكرانيا صواريخ "أتاكمس" لن يكون له أي تأثير على مسار الحرب

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسليم الولايات المتحدة لأوكرانيا صواريخ "أتاكمس" (ATACMS) بعيدة المدى واستخدامها من قبل كييف لن يكون له أي تأثير على مسار الحرب ولن يؤدي سوى إلى إطالة أمد "معاناة" أوكرانيا.



وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين: "الأمر الرئيسي هو أن هذه الصواريخ لن تغير الأمور بشكل جذري على خط التماس، هذا مستحيل". وأضاف "بالنسبة لأوكرانيا لن يكون هناك شيء جيد. المعاناة ستطول".