الصين تشعر "بالصدمة وتندد بشدة" بقصف المستشفى في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أنها تشعر "بالصدمة وتندد بشدة" بالقصف على مستشفى في غزة الذي أدى الى مقتل مئات الأشخاص، داعية الى "وقف فوري لإطلاق النار".



وقالت الخارجية: "الصين تشعر بالصدمة وتندد بشدة بسقوط عدد كبير من الضحايا في الهجوم على المستشفى في غزة"، مشيرة الى أن "الصين تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب".