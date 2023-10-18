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بايدن من تل أبيب: سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء
أخبار دولية
2023-10-18 | 07:44
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بايدن من تل أبيب: سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستعمل مع إسرائيل جاهدة للحؤول دون مقتل مدنيين أثناء قصف قطاع غزة فيما وعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتجنب ذلك.
وشدد بايدن، بعد اجتماعه مع حكومة الحرب الاسرائيلية في تل أبيب، على أننا "سنستمر في دعمكم في الوقت الذي تدافعون عن شعبكم، سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء".
أخبار دولية
بايدن
تل ابيب
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