كم بلغ عدد القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب؟

قُتل 3478 شخصا في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول الجاري، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء.



وأعلنت الوزارة في بيان أن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة".