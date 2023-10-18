تركيا ستعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد القصف الدامي على مستشفى بغزة

تركيا ستعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام بعد القصف الدامي على مستشفى بغزة



ستعلن تركيا الحداد لثلاثة أيام على خلفية قصف دام استهدف مستشفى في غزة وأسفر عن مقتل المئات، وفق ما أفاد مسؤول تركي فرانس برس الأربعاء.



واتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إسرائيل بـ"قصف مستشفى يؤوي نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء" وحض العالم على وضع حد لمأساة غزة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "ستعلن تركيا حدادا وطنيا لثلاثة أيام".