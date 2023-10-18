رئيسي يتهم الولايات المتحدة بـ"التواطؤ في جرائم" إسرائيل في غزة

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة "متواطئة في جرائم" إسرائيل، وذلك بعد القصف الدامي على المستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل المئات.



وفي كلمة ألقاها أمام آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط طهران للتضامن مع الفلسطينيين، قال إن "شعوب العالم تعتبر أميركا متواطئة في جرائم النظام الصهيوني".