مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار يدين الحرب بين اسرائيل وحماس

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار رفعته البرازيل يدين الحرب بين اسرائيل وحماس وخصوصا "الهجمات الإرهابية البغيضة" التي شنتها الحركة الفلسطينية.



من بين الدول الـ15 الأعضاء صوتت 12 دولة لصالح النص وامتنعت اثنتان عن التصويت احداهما روسيا، لكن الولايات المتحدة وهي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية صوتت ضده، وهو ما يكفي لإسقاطه.