البيت الأبيض: "صور جوية" و"اتصالات" تؤكد عدم وقوف إسرائيل وراء قصف المستشفى في غزة



أعلن البيت الأبيض الأربعاء بأن معلومات استخباراتية أميركية مبنية على صور جوية واتصالات تم اعتراضها تظهر بأن إسرائيل لا تتحمّل المسؤولية عن قصف مستشفى في غزة أسفر عن مقتل المئات.



وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون على وسائل التواصل الاجتماعي "بينما نواصل جمع المعلومات، يفيد تقييمنا الحالي بناء على تحليل صور من الأعلى وعمليات اعتراض (لاتصالات) ومعلومات مفتوحة المصدر، بأن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية الانفجار في المستشفى في غزة أمس".

