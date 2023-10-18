مجلس الدوما يصادق على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

صوّت النواب في مجلس الدوما لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.



وتهدف المعاهدة، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 ، إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق بعد نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.



وفي جلسة استماع سريعة الأربعاء، صوّت أعضاء مجلس الدوما بالاجماع بموجب القراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء مصادقة بلادهم على هذه المعاهدة. وبنتيجة ذلك، سيُرفع مشروع القانون الى الغرفة العليا في البرلمان، أي مجلس الاتحاد، للتصويت، قبل رفعه الى الرئيس فلاديمير بوتين للمصادقة عليه وجعله قانونا نافذا.



وكان بوتين أعلن في وقت سابق من تشرين الأول أنه "ليس مستعدا للقول" ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.