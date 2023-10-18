إنذاران بوجود قنابل في سفارتي إسرائيل وواشنطن في الأرجنتين

وردت تهديدات بوجود قنابل في سفارتي إسرائيل والولايات المتحدة في الأرجنتين، وفق مصادر في الشرطة.



وأُخليت السفارة الإسرائيلية الواقعة في مركز العاصمة قرب مقر الرئاسة في ظل حضور مكثّف للشرطة، بحسب مراسلي فرانس برس.



وأكدت مصادر في الشرطة طلبت عدم الكشف عن هوياتها بأن السفارة تلقت تهديدا عبر البريد الإلكتروني وصل إلى مكتبها الدبلوماسي.



كما تلقت السفارة الأميركية في ضاحية باليرمو الراقية تهديدا أيضا، ورأى مراسل فرانس برس موظفيها متجمّعين في الخارج إلى أن سمحت الشرطة بعودتهم.