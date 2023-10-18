إسقاط مسيّرتين حاولتا استهداف قوات أميركية في العراق

أعلن مسؤول في البنتاغون أنه "تم التصدّي" لهجوم بطائرتين مسيرتين على القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق و"إسقاط" الطائرتين، بدون سقوط ضحايا أو جرحى، في ظلّ الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس.



وقال المسؤول في رسالة إلى صحافيين، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إنه "جرى إسقاط طائرتين بدون طيار في هذا الهجوم. لم تقع إصابات"، بدون أن يحدّد موقع وقوع الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.