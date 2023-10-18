ولي العهد السعودي: المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا



أعلن ولي العهد السعودي أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم، وأهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة



كلامه جاء خلال اتصال مع رئيس وزراء اليابان، جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً.