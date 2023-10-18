ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟



في ختامِ زيارةِ الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، تقدمت إحتمالاتُ العمليةِ البرية للإحتلال في قطاعِ غزة. وقالت هيئةُ البث الإسرائيلية إن الجيش إستكملَ كُلَ الإستعدادات لإجتياحِ القطاع، في حين إعتبرَ مجلسُ وزراءِ الحرب الذي إنعقد الليلة برئاسة بنيامين نتنياهو، أن-لا مفرَ من هذه العملية.



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