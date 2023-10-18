بايدن: مصر ستفتح معبر رفح للمساعدات...واذا منعت حماس عبورها فسينتهي الأمر

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنّ نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية". وأضاف أنّ هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات.



وأوضح أنّ الأمم المتّحدة ستوزّع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ دخول دفعة ثانية يتوقف على "كيف ستسير الأمور".



وحذّر الرئيس الأميركي حركة حماس من أنّه إذا "استولت على المساعدات أو منعت عبورها فسينتهي الأمر".



وأشاد الرئيس الأميركي بنظيره المصري على "تعاونه التام"، مؤكّداً أنّ السيسي "يستحقّ الكثير من التقدير"على ما يقوم به.