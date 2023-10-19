مباحثات عن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر

بحث الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ونظيره التشادي محمد إدريس ديبي، في قصر الإليزيه، الأزمات الإقليمية وانسحاب القوات الفرنسية من النيجر، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.



وقال قصر الإليزيه، في بيان، إنّ الرئيسين ناقشا مجمل القضايا الإقليمية، بما في ذلك السودان وليبيا والنيجر، فضلًا عن عودة "قدراتنا العسكرية إلى فرنسا."



وأضاف أنّ "اللقاء أتاح أيضًا للرئيسين مناقشة سير عملية الانتقال السياسيّ، في تشاد."