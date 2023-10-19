العلاقات الروسية الكورية بلغت مستوى جديدًا

صرح وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف، في بيونغ يانغ، أنّ العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى "جديد واستراتيجي نوعيًا"، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن لافروف قوله لوزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي إنّه "بعد هذه القمة التاريخية (...) يمكننا أن نقول بثقة إن العلاقات (بين روسيا وكوريا الشمالية) وصلت إلى مستوى جديد واستراتيجيّ نوعيًا".