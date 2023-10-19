مساعدة صينية على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الصينيّ شي جينبينغ لرئيس الوزراء المصريّ أنّ بكين تأمل في العمل مع بلاده لتحقيق "مزيد من الاستقرار"، في الشرق الأوسط، في أوج نزاع بين إسرائيل وحماس، في المنطقة، كما ذكرت القناة الصينية الرسمية "سي سي تي في".



وقال شي لمصطفى مدبولي، خلال اجتماع، في بكين، إنّ "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر (...) وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم."