وزير الخارجية العراقية بحث مع نظيره الايراني في الجهود المبذولة لوقف الحرب على ⁧ غزّة

بحث ‬نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقية فؤاد حسين، مع وزير خارجيَّة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة حسين أمير عبداللهيان، في الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى القطاع.



جاء ذلك على هامش الاجتماع الاستثنائيّ للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ لبحث العدوان العسكريّ الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، والذي عقد يوم الأربعاء المُوافِق 18 تشرين الأول 2023، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.



وأكّد الوزير حُسين، أنَّ كل الجُهُود يجب أنَّ تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، مُشدداً على خطر توسع الحرب على أمن المنطقة برمتها.