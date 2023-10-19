أيمن الصفدي: الجهود كلها يجب أن تنصب على وقف الحرب

أكد نائب رئيس الوزراء الأردنيّ ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنّ الجهود كلها يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، وشدّد على خطر توسعها على أمن المنطقة برمتها.



وأتى هذا التأكيد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.



وتابع الصفدي، اتصالاته الإقليمية والدولية المستهدفة بلورة جهد دولي لوقف الحرب على غزة، والتحذير من خطورة استمرارها، وكارثية المأساة الإنسانية التي توقعها على المواطنين الأبرياء.