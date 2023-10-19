"حماس" تثني على موقف روسيا الداعي لوقف شامل وفوري لإطلاق النار

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موقف روسيا الذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة.



ودعت الحركة عبر تطبيق "تيلغرام" "المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته في وقف عدوان الاحتلال الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والذي يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية".