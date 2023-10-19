توقيف "القاتل الرئيسي" للمخرج داريوش مهرجوئي في ايران

أعلنت الشرطة الإيرانية توقيفها "القاتل الرئيسيّ" للمخرج داريوش مهرجوئي الذي قضى وزوجته طعنًا بسكين، في ظروف غامضة، بحسب وسائل إعلام محلية.



ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الشرطة أنّ "فحوصًا فنية واستجوابات متقاطعة" أتاحت "التعرف على القاتل الرئيسيّ من بين مَن أوقفتهم الشرطة".



وأضافت أنّ "الاستجوابات لا تزال جارية لتحديد الشركاء في هذه الجريمة ومعرفة الجوانب الخفية منها".