القضاء الباكستاني يقر كفالة لتجنب توقيف نواز شريف

قضت محكمة باكستانية بمنح كفالة لرئيس الوزراء السابق نواز شريف المدان بالفساد، وفق ما أفاد محاميه، مضيفًا أن ذلك يعني بأنه لا يمكن توقيفه لدى عودته إلى البلاد نهاية الأسبوع.