الصين تندد بالعقوبات الأميركية "غير الشرعية"

دانت بكين العقوبات الأميركية "غير الشرعية"، بعدما كشفت واشنطن عن إجراءات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات مقر بعضهم، في الصين وهونغ هونغ، للاشتباه بدعمهم برنامجي الصواريخ والمسيرات الإيرانية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "نعارض بحزم على الدوام العقوبات الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة"، مضيفة "سنحمي بحزم الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمواطنين الصينيين".