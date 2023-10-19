قمة مصرية أردنية في القاهرة الخميس

تعقد قِمة ثنائية بين الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني، في القاهرة، وَفق ما أعلنت الرئاسة المصرية.



ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم".



وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية "زيارة قضيرة إلى مصر" يقوم بها الملك عبد الله الثاني "لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".