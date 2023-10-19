الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تنتظر دخول غزة
أخبار دولية
2023-10-19 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تنتظر دخول غزة
تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن الشاحنات أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش، في شمال سيناء، في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأميركي.
آخر الأخبار
أخبار دولية
معبر رفح
مساعدات
غزة
التالي
قمة مصرية أردنية في القاهرة الخميس
أدرعي: الجيش الاسرائيلي شنّ خلال ساعات الليل غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
10:11
بعد قضاء عامين في تلقي علاج للسرطان... اكتشفت أنها لم تكن مصابة أبدا!
منوعات
10:11
بعد قضاء عامين في تلقي علاج للسرطان... اكتشفت أنها لم تكن مصابة أبدا!
0
أخبار لبنان
10:03
توضيح من وزارة التربية بشأن إفادات تحمل مضامين مزوّرة و/أو تواقيع وأختام مزوّرة
أخبار لبنان
10:03
توضيح من وزارة التربية بشأن إفادات تحمل مضامين مزوّرة و/أو تواقيع وأختام مزوّرة
0
منوعات
09:55
تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء... صرخة مسعفة تبكي بحرقة: "كيف بدي أخبر أمي!" (فيديو)
منوعات
09:55
تفاجأت بوجود شقيقها ضمن الشهداء... صرخة مسعفة تبكي بحرقة: "كيف بدي أخبر أمي!" (فيديو)
0
آخر الأخبار
09:47
استمرار سقوط قذائف بشكل متقطع على منطقة الراهب عيتا الشعب
آخر الأخبار
09:47
استمرار سقوط قذائف بشكل متقطع على منطقة الراهب عيتا الشعب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:34
مذكرات توقيف في فرنسا بحق أربعة مسؤولين سابقين في الجيش السوري بسبب قصف عام 2017 في سوريا
أخبار دولية
09:34
مذكرات توقيف في فرنسا بحق أربعة مسؤولين سابقين في الجيش السوري بسبب قصف عام 2017 في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:39
هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
08:39
هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟
تقارير نشرة الاخبار
08:36
سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟
0
أخبار دولية
08:33
وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
08:33
وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:39
ادرعي: رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل وقواتنا تهاجم مصادر اطلاق النار
أمن وقضاء
09:39
ادرعي: رصد اطلاق ست قذائف من لبنان نحو إسرائيل وقواتنا تهاجم مصادر اطلاق النار
0
فنّ
06:32
سيرين عبد النور للمعتدين على المتاجر في لبنان: روحوا انضبوا
فنّ
06:32
سيرين عبد النور للمعتدين على المتاجر في لبنان: روحوا انضبوا
0
خبر عاجل
2023-10-17
انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
خبر عاجل
2023-10-17
انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية
0
منوعات
2023-09-19
الإمساك بدبّة في متنزه "ديزني وورلد" الترفيهي في أورلاندو (فيديو)
منوعات
2023-09-19
الإمساك بدبّة في متنزه "ديزني وورلد" الترفيهي في أورلاندو (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
08:41
الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة
حال الطقس
08:41
الطرقات تفيض وتتسببُ بزحمةِ سيرٍ خانقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:39
هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب
تقارير نشرة الاخبار
08:39
هذا ما بلغه عدد الاطفال الذين سقطوا في غزة منذ بدايةِ الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟
تقارير نشرة الاخبار
08:36
سوناك يلتقي نتنياهو...فماذا رشح عن اللقاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:23
انقطاعُ عددٍ كبيرٍ من الادوية واجهزةِ التنفس الاصطناعي في غزة
تقارير نشرة الاخبار
08:23
انقطاعُ عددٍ كبيرٍ من الادوية واجهزةِ التنفس الاصطناعي في غزة
0
أخبار لبنان
07:14
معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
أخبار لبنان
07:14
معركة طوفان الاقصى حاضرة في اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:00
الوضع الامني جنوبًا يشهدُ مزيدا من التطورات... فماذا من جديد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:00
الوضع الامني جنوبًا يشهدُ مزيدا من التطورات... فماذا من جديد؟
0
أخبار دولية
17:33
بايدن: مصر ستفتح معبر رفح للمساعدات...واذا منعت حماس عبورها فسينتهي الأمر
أخبار دولية
17:33
بايدن: مصر ستفتح معبر رفح للمساعدات...واذا منعت حماس عبورها فسينتهي الأمر
0
أخبار دولية
16:59
ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟
أخبار دولية
16:59
ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن
خبر عاجل
07:30
"رويترز": السفارة الأميركية في لبنان تحث مواطنيها على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن
2
أخبار لبنان
10:26
السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر
أخبار لبنان
10:26
السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر
3
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية امس خرجوا من مخيمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا ومجموعات انطلقت من أرض جلول إضافة إلى باصات من الشمال ومن الأحزاب اليسارية بمنطقة الجبل
4
خبر عاجل
10:19
بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة
خبر عاجل
10:19
بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة
5
صحف اليوم
23:45
تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:45
تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)
6
خبر عاجل
03:27
معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية
خبر عاجل
03:27
معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية
7
خبر كاذب
15:53
ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟
خبر كاذب
15:53
ما صحة لما يُشاع عن تعطيل القطاع التربوي حتى الاثنين المقبل؟
8
منوعات
16:21
عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!
منوعات
16:21
عثروا على جثة ابن الـ12 سنة متحللة وملفوفة ببطانية بمنزل والده... ما عانى منه الطفل قبل رحيله مفجع وهذه هوية الفاعل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More