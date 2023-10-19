شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تنتظر دخول غزة

تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن الشاحنات أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش، في شمال سيناء، في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأميركي.