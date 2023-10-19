بوتين يشيد بمستوى تعاون "غير مسبوق" بين روسيا والصين في مجال الطاقة

اشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بمستوى التعاون "غير المسبوق" بين بلاده والصين في مجال الطاقة، في وقت تسعى موسكو لتعزيز شراكاتها في آسيا للتعويض عن خسارة قسم كبير من سوقها الأوروبية.



وكتب بوتين في رسالة موجهة إلى المشاركين في منتدى روسي صيني للطاقة نظم في بكين، ونشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، أن "علاقات الشراكة العالمية والتعاون الإستراتيجي بين روسيا والصين بلغت مستوى غير مسبوق".



وبحسب أرقام أعلنها إيغور سيتشين رئيس مجموعة "روسنفت" النفطية الروسية العملاقة خلال المنتدى، فإن الطاقة تمثل "أكثر من 75% من الصادرات الروسية إلى الصين".