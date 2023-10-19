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وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2023-10-19 | 08:33
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وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط
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وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس جولة جديدة في الشرق الأوسط للعمل بشكل خاص على ضمان وصول المساعدات الدولية "بسرعة ومن دون عوائق إلى سكان غزة"، بحسب تصريحات أدلت بها قبل مغادرتها.
     
ومن المقرر أن تأخذها هذه الجولة التي تستمر حتى السبت إلى الأردن وإسرائيل ولبنان.
     
وقبل مغادرتها، جددت بيربوك في بيان مكتوب، تأكيد "تضامن ألمانيا الثابت" مع إسرائيل، ونددت "بالحسابات الغادرة التي تقوم بها حركة حماس لتعريض السكان المدنيين الفلسطينيين للموت والضيق والمعاناة".

أخبار دولية

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