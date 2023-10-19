رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

أكد رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل أن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 تشرين الأول".



كما أكد، في حوار خاص مع قناة "العربية" أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، مشدداً بالقول: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين"، وقال: "معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".



وقال خالد مشعل إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى"، مؤكداً بالقول: "إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم".



وأضاف أن "حسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق"، مشيراً إلى أنه "لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع"، ومؤكداً أنه "لا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي".



وشدد على أن "حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي".



وأشار إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مشدداً بالقول: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب"، ومشيراً إلى أن "حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".