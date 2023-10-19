البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل

أسقطت مدمرة أميركية كانت "تجوب شمال البحر الأحمر" الخميس ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل" على ما أعلن البنتاغون.وأكدت وزارة الدفاع الأميركية خلال مؤتمر صحافي عدم سقوط أي إصابات في صفوف المدمرة الأميركية "كارني" والمدنيين على الأرض "بحسب معلوماتنا".