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هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

أخبار دولية
2023-10-19 | 16:56
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هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة
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هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة

ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنّ "العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة".

ولفت، في كلمة متلفزة، إلى أنّ "المقاومة تتحكم في إيقاع المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه"، موضحًا أنّ "جرائم الاحتلال تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي القاتل"، مشددًا على أنّ "الإدارة الأميركية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان، وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير"، موضحًا "أننا نشيد بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين".

واعتبر هنية "أننا نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير الخبيثة"، مؤكدًا "أننا حذرنا الجميع من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير"، و"أكدنا للجميع أن الحل يكمن في رحيل الاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته".

وقال: "ندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة تحت عنوان ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل".

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