المرصد السوري: جماعات مدعومة من إيران تفجّر أنبوب غاز في سوريا

فجّرت مجموعات مدعومة من إيران الخميس خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إنّ "مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل +كونيكو+ في ريف دير الزور". وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أنّ الانفجار وقع "بالقرب من قاعدة أميركية".