كيم جونغ أون يريد بناء علاقة "تتطلع إلى المستقبل" مع روسيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أنه يريد بناء علاقة "تتطلع إلى المستقبل" مع موسكو، كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الجمعة.



وأجرى لافروف زيارة استغرقت يومين لبيونغ يانغ قبل رحلة محتملة للرئيس فلاديمير بوتين إلى هذا البلد الذي يدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.



وقال كيم إن هدف حزب العمال الحاكم والحكومة هو "وضع خطة مستقرة وتطلعية وبعيدة المدى للعلاقات بين كوريا الديمقراطية وروسيا"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وكان وزير الخارجية الروسي دان الخميس السياسة العسكرية "الخطيرة" التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد كوريا الشمالية، مرحبا في الوقت نفسه بتعزيز العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ.



وقال لافروف في مؤتمر صحافي: "مثل أصدقائنا في كوريا الشمالية، نشعر بقلق بالغ إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في المنطقة وسياسات واشنطن"، حسبما نقلت وكالات الأنباء الروسية.



وأضاف أن الأميركيين يشيدون "بنى تحتية استراتيجية بما في ذلك العناصر النووية"، قائلا: "نعارض هذا الخط غير البناء والخطير".