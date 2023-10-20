ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع

اكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرفض القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة استقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في الرياض، اليوم (الجمعة)، قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.



وشدد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، والاستفادة مما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية، بما يخدم مصالحها ويحقق التنمية لشعوبها.