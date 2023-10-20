إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة

أكدت المتحدثة الرسمية بإسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط إيمان طرابلسي أن الوضع الانساني في غزة حاليا يحتاج الى خطة مستدامة لمواصلة ادخال المساعدات بطريقة مستدامة، مشيرة الى أن الوضع شبه كارثي على كل المستويات.



ولفتت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى أن المساعدات الانسانية ليست الشيء الوحيد الذي تحتاجه غزة، مشيرة الى الحاجة الى مزيد من الكوادر الصحية.