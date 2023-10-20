منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استهداف الاحتلال الاسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرة ذلك جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولي الإنساني.



وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الاسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانيه نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الاسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه، والدواء، والغذاء والكهرباء، والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.