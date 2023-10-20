إعلان قديسين في أنطاكية

أعلن آباء المجمع المقدّس في دورتهم المجمعيّة العاديّة الرابعة عشرة قداسة كاهنين شهيدين أنطاكيين، هما الأب نقولا خشة الذي استشهد في مرسين سنة ١٩١٧ وابنه بالجسد الأب حبيب خشة الذي استشهد في جبل الشيخ سنة ١٩٤٨، صاحبي السيرة العطرة التي اختتماها بالاستشهاد حبًّا بالله.



وثبّت الآباء تذكارهما السنويّ الجامع في ١٦ تموز من كلّ عام.



كما أدرج آباء المجمع القدّيس روفائيل (هواويني) أسقف بروكلن، أوّل مطران أنطاكيّ على أميركا الشماليّة، في روزنامة القدّيسين الأنطاكيين، والذي يعيّد له في ٢٧ شباط من كلّ عام.



وقد حدّد آباء المجمع المقدّس الأحد الثاني بعد العنصرة (أي الأحد الذي يلي أحد جميع القدّيسين) عيدًا جامعًا للقدّيسين الأنطاكيّين.