الأمم المتحدة تتوقع دخول أول شحنة مساعدات الى قطاع غزة عبر رفح السبت على أقرب تقدير

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث الجمعة، أن أول شحنة مساعدات الى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، ستدخل غدا السبت على أقرب تقدير، بعد أن كان متوقعا أن تدخل اليوم الى القطاع المحاصر.



ونقل المتحدث باسم غريفيث في جنيف عنه قوله: "نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات الى غزة في أسرع وقت ممكن... يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير".