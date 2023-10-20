اسرائيل تعلّق على اطلاق الصواريخ والمسيرات من اليمن

اعلنت اسرائيل ان القيادة المركزية للجيش الأميركي وسفن تابعة للأسطول الخامس قامت باعتراض عدد من الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن.



واضافت: "يشكل ذلك مثالاً على هيكلية الدفاع الجوي التي تم إنشاؤها في تلك المنطقة في الشرق الأوسط. ويدل اعتراض التهديد على القدرات الأميركية في المنطقة. إسرائيل تملك من أفضل قدرات الدفاع الجوي حول العالم. وهي جاهزة للتعامل مع مثل هذه التهديدات أيضًا. لدى جيشنا والقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة قدرات التنسيق، وبلورة الصورة والتعاون على مستوى عملياتي عالٍ للغاية".