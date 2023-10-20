الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
اصابة موقع بركة ريشا الاسرائيلي بقصف صاروخي وسقوط ثلاثة قذائف في وادي رميا
اصابة موقع بركة ريشا الاسرائيلي بقصف صاروخي وسقوط ثلاثة قذائف في وادي رميا
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى إبداء الدعم للقيادة المصرية
أخبار دولية
2023-10-20 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى إبداء الدعم للقيادة المصرية
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في واشنطن الخميس أنه سيزور مصر السبت، داعيا إلى إبداء الدعم لقيادة هذا البلد في حين تشتعل الحرب في قطاع غزة الواقع على حدوده.
وقال ميشال، الموجود في واشنطن للمشاركة في قمة الجمعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "مصر بحاجة إلى التأييد، لذلك دعونا نعبر عن تأييدنا لمصر".
وأوضح أنه سيتوجه إلى مصر السبت للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت أورسولا فون دير لايين الاثنين في تيرانا أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر لأن الفلسطينيين "لا يمكنهم دفع ثمن وحشية حماس".
وعبر ميشال عن تأييده القوي لبايدن الذي زار إسرائيل الأربعاء وقال إنه اتفق مع القاهرة على إرسال قافلة مساعدات أولى تضم "20 شاحنة"، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لحق إسرائيل "في الدفاع عن النفس" وفقا للقانون الدولي.
أخبار دولية
شارل ميشال
مصر
التالي
بن زايد: الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان
البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا : لتنمية الشراكة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:11
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية
آخر الأخبار
09:11
الرئيس المصري: نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية
0
آخر الأخبار
08:38
أ.ف.ب: عشرات آلاف المصريين يتظاهرون في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة
آخر الأخبار
08:38
أ.ف.ب: عشرات آلاف المصريين يتظاهرون في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعما لغزة
0
منوعات
07:23
ابن الـ5 أعوام مرض قبل أيام من حفل عيد ميلاده... والده مصر على الاستمرار بالحفل بغياب الطفل والسبب صادم!
منوعات
07:23
ابن الـ5 أعوام مرض قبل أيام من حفل عيد ميلاده... والده مصر على الاستمرار بالحفل بغياب الطفل والسبب صادم!
0
آخر الأخبار
06:26
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل الى الجانب المصري من معبر رفح
آخر الأخبار
06:26
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل الى الجانب المصري من معبر رفح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:18
أوكرانيا تعلن أنها صدت هجوماً روسياً جديداً على أفدييفكا
أخبار دولية
09:18
أوكرانيا تعلن أنها صدت هجوماً روسياً جديداً على أفدييفكا
0
أخبار دولية
08:29
روسيا تمدد توقيف صحافية أميركية روسية حتى 23 الشهر الحالي
أخبار دولية
08:29
روسيا تمدد توقيف صحافية أميركية روسية حتى 23 الشهر الحالي
0
أخبار دولية
08:28
حماس: لفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر
أخبار دولية
08:28
حماس: لفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر
0
أخبار دولية
07:57
4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
أخبار دولية
07:57
4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-16
قمة دولية في مصر حول القضية الفلسطينية السبت
أخبار دولية
2023-10-16
قمة دولية في مصر حول القضية الفلسطينية السبت
0
أخبار دولية
2023-10-16
وزير الدفاع الإسرائيلي لبلينكن: "الثمن سيكون باهظا ولكننا سننتصر"
أخبار دولية
2023-10-16
وزير الدفاع الإسرائيلي لبلينكن: "الثمن سيكون باهظا ولكننا سننتصر"
0
منوعات
2023-10-19
كان يلف سيجارة بكل هدوء أثناء القبض عليه... بهذه الطريقة الوحشية قتل زوجته!
منوعات
2023-10-19
كان يلف سيجارة بكل هدوء أثناء القبض عليه... بهذه الطريقة الوحشية قتل زوجته!
0
منوعات
2023-10-19
ابنة الـ 10 سنوات حامل بعد اغتصابها من قبل مراهق...ولهذا السبب الصادم أرادت الاحتفاظ بالجنين!
منوعات
2023-10-19
ابنة الـ 10 سنوات حامل بعد اغتصابها من قبل مراهق...ولهذا السبب الصادم أرادت الاحتفاظ بالجنين!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الوضع الامني في الجنوب في تطور مستمر
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الوضع الامني في الجنوب في تطور مستمر
0
أخبار دولية
06:56
غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت
أخبار دولية
06:56
غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت
0
أخبار دولية
03:44
إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة
أخبار دولية
03:44
إيمان طرابلسي للـLBCI: الوضع الإنساني في غزة يحتاج الى خطة مستدامة
0
أخبار دولية
03:14
ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع
أخبار دولية
03:14
ولي العهد السعودي: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع
0
أخبار دولية
00:06
بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا
أخبار دولية
00:06
بايدن يدعو الأميركيين للوقوف صفاً واحداً خلف دعم إسرائيل وأوكرانيا
0
أخبار دولية
16:56
هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة
أخبار دولية
16:56
هنية: نرى انكسار الموجة المتعلقة بخطة التهجير وندعو جماهير أمتنا إلى النفير العام الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
تقارير نشرة الاخبار
16:37
استشهاد مواطن كان برفقة مجموعة من الصحافيين حوصروا مقابل موقع العباد
0
أخبار دولية
16:27
البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل
أخبار دولية
16:27
البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات مصدرها اليمن "يحتمل" أنها كانت موجهة نحو إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
سندباد.. دار نشر فرنسية قاومت "البروباغاندا" الموجّهة ضد العرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
أخبار لبنان
02:15
انخفاض في سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
2
خبر عاجل
14:27
مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم
خبر عاجل
14:27
مراسل الجزيرة في لبنان: 9 مدنيين من بينهم 6 صحفيين محاصرون قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا والقوات الإسرائيلية تطلق النار في محيط المكان لمنع مغادرتهم
3
أمن وقضاء
14:51
اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن
أمن وقضاء
14:51
اخراج الصحافيين من تلة العباد ووقوع جريح ومقتل مواطن
4
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
خبر عاجل
07:06
الجيش الإسرائيلي: طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي استهدفت منذ قليل ثلاثة عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية
5
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
أخبار لبنان
15:59
ما صحة إقفال المدارس الخاصة والرسمية إلى أمد غير محدد؟
6
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
خبر عاجل
16:15
حركة حماس تعلن سقوط قتلى في حرم كنيسة بعد غارة إسرائيلية
7
أخبار دولية
14:34
رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم
أخبار دولية
14:34
رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل لـ"العربية": سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم
8
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
صحف اليوم
00:22
خطة الحكومة الطارئة في حال نشوب حرب: تقسيم لبنان جغرافياً إلى ثلاث مناطق (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More