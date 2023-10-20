رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى إبداء الدعم للقيادة المصرية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في واشنطن الخميس أنه سيزور مصر السبت، داعيا إلى إبداء الدعم لقيادة هذا البلد في حين تشتعل الحرب في قطاع غزة الواقع على حدوده.



وقال ميشال، الموجود في واشنطن للمشاركة في قمة الجمعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "مصر بحاجة إلى التأييد، لذلك دعونا نعبر عن تأييدنا لمصر".



وأوضح أنه سيتوجه إلى مصر السبت للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعلنت أورسولا فون دير لايين الاثنين في تيرانا أن الاتحاد الأوروبي سيفتح ممرًا إنسانيًا جويًا باتجاه قطاع غزّة عبر مصر لأن الفلسطينيين "لا يمكنهم دفع ثمن وحشية حماس".



وعبر ميشال عن تأييده القوي لبايدن الذي زار إسرائيل الأربعاء وقال إنه اتفق مع القاهرة على إرسال قافلة مساعدات أولى تضم "20 شاحنة"، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لحق إسرائيل "في الدفاع عن النفس" وفقا للقانون الدولي.