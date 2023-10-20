بن زايد: الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان



أعلن رئيس الامارات، محمد بن زايد، مشاركته في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين، كما قال.



واضاف: "أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة. الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيًا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع".