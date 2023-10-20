الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط يجري محادثات في قطر

يجري الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون محادثات في قطر في إطار ما قالت بكين الجمعة إنه مسعى يهدف إلى "التهدئة" في الحرب بين إسرائيل وحماس.



والتقى تشاي جون نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي في العاصمة الدوحة الخميس، على ما أعلنت وزارة الخارجية.



وفي الاجتماعين، تبادل الدبلوماسيون وجهات النظر بشأن النزاع بين "فلسطين وإسرائيل"، بحسب بكين.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين ستسعى مع روسيا إلى "تهدئة الوضع في أقرب وقت، ولعب دور إيجابي في استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية".



وقال تشاي لوزير الخارجية القطري إن "الوضع الحالي بين فلسطين وإسرائيل وصل مرحلة خطيرة".



وكانت واشنطن قد قالت إنها تأمل في أن تسهم صداقة الصين مع إيران الداعمة لحماس، في تهدئة النزاع، وخصوصا بعد توسط بكين في تقارب بين الخصمين طهران والرياض في وقت سابق هذا العام.



وقال تشاي إن "قطر لديها تأثير مهم على القضية الفلسطينية"، مضيفا أن "الصين على استعداد لمواصلة التواصل والتنسيق مع قطر ولعب دور بناء في تهدئة التوترات الحالية".