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غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت
أخبار دولية
2023-10-20 | 06:56
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غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت
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غويتريش يدعو من رفح الى دخول المساعدات في أسرع وقت
تفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، حيث دعا الى ادخال المساعدات بأسرع وقت ممكن الى القطاع.
وفي كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، طلب غوتيربش تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن. وقال "اننا نعمل بنشاط مع كل الأطراف، مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن". وأكد أن هناك "عمليات تحقق يجب أن تتم" قبل عبور الشاحنات ولكتها "يجب أن تتم بشكل فعال وسريع"،
وشدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة لا تسعى الى ادخال "قافلة واحدة وانما نريد ادخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة".
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