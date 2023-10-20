الكرملين: وصف بايدن لبوتين بالطاغية "غير مقبول"

ندد الكرملين الجمعة بخطاب الرئيس الأميركي جو بايدن شبه فيه روسيا بحركة حماس ووصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الطاغية".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "هذا غير مقبول بالنسبة لنا ... لا نقبل بمثل هذه اللهجة فيما يتعلق بروسيا الاتحادية، فيما يخص رئيسنا".