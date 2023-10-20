الكرملين ينفي "اضطهاد" الأميركيين بعد توقيف صحافية

نفى الكرملين الجمعة "اضطهاد" مواطنين أميركيين بعد توقيف صحافية أميركية روسية بتهمة عدم التصريح عن نفسها كونها عميلة أجنبية.



وقال المتحدث دميتري بيسكوف: "ليس هناك حملة في روسيا لاضطهاد مواطنين أميركيين. هناك مواطنون أميركيون ينتهكون القانون، وتُتخذ بحقهم تدابير مناسبة".