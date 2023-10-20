الجيش الإسرائيلي: غالبية الرهائن في غزة "على قيد الحياة"

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن "غالبية الرهائن" الذين اختطفتهم حركة حماس خلال الهجوم في 7 من تشرين الأول "على قيد الحياة".



وقال متحدث عسكري في بيان إنه "غالبية الرهائن على قيد الحياة. هناك أيضا جثث تم أخذها ... إلى قطاع غزة".